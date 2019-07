Søndervig og Hvide Sande får en lille million til turistudvikling

Søndervig skal bindes sammen med ny feriepark, og havneområdet i Hvide Sande skal have en overhaling. Udviklingen af de to byer får nu også en økonomisk håndsrækning fra Realdania, som vil styrke Vestkystens særlige feriesteder.

En del af planen er at rive auktionshallen ned, så der bliver havudsigt fra midtbyen, etablere en havneplads, hvor man kan opholde sig, tilføje et kurbad i klitterne og så få undersøgt, hvordan man kan løse miljøkonflikter mellem erhverv og de mange nye boliger i havneområdet.

Fremover skal oplevelsen på to af vestkystens særlige feriesteder være endnu bedre, mener Realdania, som i første omgang er klar til at bruge 900.000 kroner på at udvikle de to turistmagneter i Ringkøbing-Skjern.

Plads til særpræg

Viceborgmester Søren Elbæk (S) er meget tilfreds med Realdanias tilsagn om støtte.

- Vi har i forvejen stor fokus på de to byer, som lige nu gennemgår en kæmpe udvikling. En del af sandheden er, at begge byers udvikling har båret præg af tilfældig udvikling. Derfor mener jeg, det er afgørende, at der nu kan trækkes nogle nye streger, og vi kan se på, hvordan byerne skal udvikle sig de kommende år. Den type udviklingsarbejde kan det være svært at finde penge til i den kommunale økonomi. Derfor er det en fantastisk nyhed, at Realdania giver os et skub i ryggen, så vi kan komme i gang, siger han.

For Søren Elbæk er det afgørende, at man både sørger for at bevare de lokale særpræg og samtidig følger med udviklingen.

Derfor skal havnen i Hvide Sande fortsat have plads til at være en aktiv industrihavn, men med plads til de mange turister, som besøger fiskerbyen.

I Søndervig handler det også om at løfte kvaliteten, når Søndervig de kommende år vokser med 500 feriehuse.