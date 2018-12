Søndervig-købmanden jubler: Feriepark-aftale er i hus

Søndervig: Købmand Keld Hansen kan godt hente champagnen ud af køleskabet.

Socialdemokratiets erhvervsordfører Thomas Jensen har netop oplyst, at forhandlingerne om sommerhusgrundene til Søndervig Feriepark netop er faldet på plads. Projektet får 486 sommerhuse og dermed kan ferieparken og badelandet realiseres.

Keld Hansen jubler.

- Er det virkelig rigtigt. Jamen, det er fantastisk. Det har vi gået og ventet på længe. Det er fantastisk, lyder det fra købmanden, der har haft projektet med en feriepark på tegnebrættet i adskillige år.

Den politiske aftale om sommerhusgrundene var ellers gået i politisk hårdknude. I sommer beskyldte viceborgmester Søren Elbæk (S) sine partifæller på Christiansborg for at være fodslæbende og spænde ben for en aftale, der kunne booste kystturismen i det vestjyske med milliardinvesteringen.

Men i dag kom den endelige gennembrud.

- Jeg er meget glad for, at vi nu kan være med til at hjælpe så stort og godt et turistudviklingsprojekt på vej. Det er både godt for det vestjyske område og for hele Danmark. Vi var inde i nogle svære forhandlinger, men endte med at indgå en aftale, som jeg er meget tilfreds med, siger erhvervsordfører Thomas Jensen.

Keld Hansen og hans investorer havde truet med at trække stikket til Søndervig Feriepark, hvis ikke der blev fundet en løsning inden nytår. Men det lykkedes altså.