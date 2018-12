Sønderby Jepsens nye film er et ægte juleeventyr

For som Christian Sønderby Jepsen konstaterer, så er det to helt unikke mennesker, og der findes ingen, der er magen til dem. Brødrene, der er 30 år og førtidspensionister, lever et liv med julen hver eneste dag, året rundt. Som et par nisser i et stort julelandskab. En tryg verden, der står i skærende kontrast til den hårde opvækst, de fik, men hvor de fandt en glæde hvert eneste år, når julen var på vej. Nu er julen blevet en fuldtidsbeskæftigelse for dem, som en flugt fra det, der gør ondt.

Opgaven gik til Christian Sønderby Jepsen, der er født og opvokset i Tarm, og som sammen med sin kone Mira Jargil i de seneste år har markeret sig med en række stærke dokumentarfilm, blandt andet "Til døden os skiller", der er optaget i Tarm. Det kunne være en hyggelig julefortælling med bjældeklang og sne på ruden, men da parret kom ud til tvillingerne, gemte der sig en dybere historie, som skulle fortælles. Det bliver den på TV2 den 19. december under titlen Julebrødrene - og det er et juleeventyr, som ikke kunne skrives bedre af en digter.

Sådan spurgte TV2, og i stakken af svar, lå en noget speciel historie fra Benny og Brian Lillelund: Enæggede tvillinger, der har købt et nedlagt landbrug ved Brørup, hvor de vil åbne et julemuseum!

At vove springet

Brødrene har satset alt for at skabe deres julemuseum, blandt andet hyret Legolands designere til at skabe facaden, men de har mere på spil end bare et museum. Det er muligheden for at få en sjælden succes med noget i deres liv.

- Museet er det eneste håb, de har for at skabe noget, der på sigt kan blive rentabelt. Falder det til jorden, så har de ingen knage at hænge deres identitet på længere, forklarer Christian Sønderby Jepsen.

Men det er også en fortælling om at blive ved, selvom det nemmeste bare ville være at opgive.

- På trods af modstand, formår de at holde ved deres drøm. Mange går og drømmer, og får ikke gjort noget ved drømmen, men moralen i denne historie er også, at på trods af hvad du kommer af, kan du tage et spring ud i livet, fortæller Christian Sønderby Jepsen.

En historie om to mennesker, der lever hele deres liv i et stort nisseland, kunne i princippet ende som et freakshow. Og det er heller ikke en historie, der kan foldes ud på fem minutter, men i de 50 minutter det varer, er der tid til at få nuancerne med. For en instruktør handler det om at skildre sine personer loyalt og ærligt, og det er en balancegang, som Christian Sønderby Jepsen er bevidst om.

- Det er et rigtigt juleeventyr om to originaler med ar på sjælen. Men samtidig er der en humor i det, og de er selv bevidst om deres egen situation og kan lave sjovt med det. Jeg håber at seerne er bevidste om, at det både er en humoristisk og rørende fortælling. Der er ting, der går til grænsen, men man skal heller ikke skjule noget. Det kan godt være, at det kommer kritiske røster på sociale medier. Det er jeg så vant til, og når jeg har spurgt mine medvirkende, plejer de at sige: Det er jo den sande historie. Det er jo sådan som vi er, fortæller Christian Sønderby Jepsen.