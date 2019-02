Sønder Vium fik overrakt prisen for årets landsby

Ringkøbing-Skjern: I denne uge overrakte landdistriktsrådets formand Dennis Barbesgaard beviset på, at Sønder Vium er årets landsby 2019.

Byen blev officielt kåret i december af landdistriktsrådet med forklaringen, at landsbyen har formået at vende tilbagegang til fremgang. Det er blandt andet sket ved at lave den gamle skole om til kombineret børnehave, kulturcenter og mødested.

Efter prisoverrækkelsen stod den på frokost. Her fik byens repræsentanter mulighed for at fortælle mere om byens projekter og initiativer, heriblandt om Kulturhuset SKOLEN.

Med kåring følger et diplom og 15.000 kroner. Sidstnævnte er øremærket til lidt godt til ganen, når alle byens borgere og kulturhusets samarbejdspartnere 8. marts inviteres til åbent hus i netop Kulturhuset SKOLEN, hvor første etape nu står færdigt.