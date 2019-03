Ringkøbing-Skjern: Lennart Qvist, som er politisk ansvarlig for sundhedsområdet i kommunen, kalder regeringens sundhedsreform for spændende, navnlig fordi kommunen får en større rolle at spille i fremtiden.

Planen er at flytte mere behandling ud i det nære sundhedsvæsen i en erkendelse af der bliver flere ældre, og at antallet af borgere med kroniske sygdomme stiger kraftigt.

- Det er spændende, at der skal lægges flere funktioner herud. Det kan jeg se en masse positivt i. Samarbejdet mellem kommune og det nære hospital skal styrkes, og det er vigtigt at få koblet de praktiserende læger på, siger Lennart Qvist.

Ringkøbing-Skjern Kommune er en del af Vestklyngen bestående af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig og Struer, der er koblet op på det kommende storsygehus i Gødstrup. Formændene for kommunernes social- og sundhedsudvalg, samt direktører og fagchefer har allerede etableret et forum, hvor de mødes.

- Vi skal nu se, hvad reformen betyder helt konkret for Vestklyngen. Vi kan se spændende perspektiver, men vi mangler at se det endelige forslag. Hvad er det for opgaver, der flytter ud i kommunerne, og hvilke penge følger der med? Hvordan får vi etableret samarbejdet mellem Gødstrup og de praktiserende læger omkring akutdelen og de patienter, som har kroniske sygdomme. Får vi samtidig brugere og patienter inddraget, er jeg optimist, siger Qvist.

Han finder det interessant, at reformen lægger op til at uddanne flere læger, da Ringkøbing-Skjern Kommune har mangel på praktiserende læger.

- Men det kræver også, at der bliver skabt en model, som gør det mere attraktivt at søge mod vores område.