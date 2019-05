Socialudvalget i gang med store besparelser: Mindre plejehjem i farezonen

Politikerne diskuterede onsdag besparelser for i alt 120 millioner kroner over de næste fire år på ældre- og handicap- og psykiatriområdet. Der åbnes for at lukke et plejehjem, droppe klippekortordningen og sløjfe en lang række goder og tilbud.

Ringkøbing-Skjern: Politikerne i social- og sundhedsudvalget tog onsdag formiddag fat på æde sig igennem et katalog på ikke færre end 49 spareforslag, udarbejdet af forvaltningen.

I alt skal der på sundhed og omsorg findes besparelser for 6,8 millioner kroner i 2020, stigende til 24 millioner i 2021, '22 og '23.

På handicap- og psykiatriområdet skal der næste år spares 3,9 millioner og 13,5 mio. kr. hver år frem til 2023.

Besparelserne rammer stort og småt. Den tungeste besparelse planlægger politikerne at finde ved at lukke et mindre plejehjem. Hvilket, der kan blive tale om, vil politikerne endnu ikke fortælle, da man vil afvente en analyse af den fremtidige plejeboligstruktur i kommunen. Den analyse er færdig sidst på året.

Lukningen af et plejehjem vil give en besparelse i 2020 på knap to millioner og det dobbelte i årene fremover.

- For at opnå besparelsen er det nødvendigt med fuld lukning af et mindre ældrecenter, hvormed der spares ledelsesløn, bygningsdriftsomkostninger og øvrig drift, hedder det i sparekataloget.

Sparekniven peger umiddelbart på de mindste plejehjem - nemlig Tim Plejehjem, Holmbohjemmet i Kloster og Åstedparken Ældrecenter i Skjern, der hver har 18 pladser.

Hvis et af plejehjemmene lukkes, kan nogle af plejeboligerne genåbnes på andre kommunale ældrecentre, så det ikke nødvendigvis er alle pladser, der nedlægges, påpeger forvaltningen.

Også andre store poster er i spil.

Der lægges op til at lukke Sundhed og Omsorgs del af Aktivcentret i Hvide Sande. Konkret vil det betyde, at de fem daghjemspladser, som benyttes af 16 borgere, skal lukke. Også det såkaldt åbne aktivitetstilbud, som benyttes af fem foreninger med i alt 72 medlemmer, står til lukning. Det vil give en besparelse på 768.000 kroner årligt fra 2021 og frem.

Også en lukning på Holmehusene 28 er på tale. Holmehusene 28 rummer syv borgere med kompleks og udadreagerende adfærd. Hvis stedet lukker, skal de syv borgere overflyttes til skærmede enheder på almindelige plejehjem.

Klippekortordningen, hvor modtagere af hjemmepleje kan få ekstra aktiviteter med hjemmehjælperen, foreslås også afskaffet, hvilket vil give en besparelse på 3,2 millioner årligt.

Foruden de store poster skal der spares på en lang række mindre tilbud og goder. Også den berømte sengetøjsbesparelse optræder. Socialudvalget besluttede ved årsskiftet, at ældre fremover skal have skiftet sengelinned hver tredje uge og ikke kun hver fjerde uge, som det blev vedtaget i 2015. Det bragte dengang Ringkøbing-Skjern ud i en shitstorm. For at spare 175.000 kroner årligt planlægger kommunen nu gå tilbage til linnedskift hver fjerde uge.