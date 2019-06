Socialudvalg har udpeget sparemål: Klippekort og normeringer til demente slipper

Derimod kan der blive tale om at skære ned på aftørring af støv hos de ældre. Her kan der spares 114.000 kroner. Forslaget bakkes op af et flertal i udvalget, men det er prioriteret lavt.

- Vi tror, der er ting, vi kan gøre anderledes, men vi må følge processen for, hvordan strukturen skal være i fremtiden. Der er alt for tidligt at sætte navn på, hvilket ældrecenter der i givet fald skal lukkes. Det kan også være, der skal ske en ændret fordeling af skærmede og ikke skærmede pladser, siger Lennart Qvist.

- Nogle borgere siger, at det er vigtigt at tilbuddet er tilgængeligt, også om de så skal betale for det. Det er bedre end hvis det ikke er der. Derfor skal vi se på, hvordan vi kan bevare tilbuddene men i en anden konstruktion, siger Qvist.

På handicap- og psykiatriområdet siger udvalget ja til at spare en knap to millioner kroner årligt på et nedsat serviceniveau på fem centre med interne botilbud og døgntilbud.

Priorgården og Drosselvej

Også aktivitetstilbuddene Priorgården i Ringkøbing og Drosselvej i Skjern er udset som sparemål af et flertal i udvalget men det er prioriteret lavt.

Handicaprådet advarer i et høringssvar mod at lukke Priorgården.

"Dette vil få betydning for flere borgere, der har haft stor glæde af en arbejdsplads med beskyttede rammer i Ringkøbing bymidte, hvor de har betjent byens kunder, og følt at deres arbejde i butikken har været af stor betydning for at drive butikken. Hvis forslaget gennemføres, vil det få stor betydning for disse borgere, ved at de vil have et fortsat ønske om, at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, men at de grundet deres psykiske udfordringer kan have det svært med, at skulle skifte de trygge rammer ud med nye, hvilket kan påvirke deres psykiske tilstand i negativ retning".

Om Drosselvej siger Handicaprådet:

"Denne lukning vil få store konsekvenser for flere borgere, ved at de skal skifte deres aktivitetstilbud ud med frivillige tilbud og andre aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Dette kan skabe utryghed for de borgere ... der bliver ramt af denne eventuelle lukning, hvilket kan medføre isolation, ved at de ikke længere har mulighed for at mødes med ligesindede og tab af allerede opøvede færdigheder, som er skabt gennem deres daglige gang i tilbuddet".