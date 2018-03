Sociale medier sælger Vestkysten

Ringkøbing Fjord Turisme satser på at "sælge" området på sociale medier som blogs, Facebook, Instagram og Youtube.

RINGKØBING: Ringkøbing Fjord Turisme bliver stadig mere afhængig af forskellige sociale medier for at få budskabet om Vestjyllands dejligheder ud. - I årets løb har vi fået en masse omtale på Facebook, Instragram, på Youtube - og ikke mindst på enkelte bloggeres blogs, fastslog turistforeningens formand, Jørgen Iversen, i sin beretning. - Bloggere er meget interessante for os. De leverer indhold, der har en lang digital levetid, og som kan deles. Indholdet er troværdigt for læserne, fordi bloggeren fortæller sin egen historie. - Vi bruger dem til at understøtte den fælles vestkystfortælling og fremhæve lokale fortællinger, attraktioner og steder - i et tæt samarbejde mellem lokale destinationer, VisitDenmark og sekretariatet for Partnerskab for Instagram. - Samlet har vi opnået cirka 25.000 videovisninger, 50.000 likes på Instagram, 3000 på Facebook og mere end 16 blogindlæg samt instastories, snaps, Youtube-videoer, twitter og lignende.

Poster også selv Men Ringkøbing Fjord Turisme gør også meget selv for at nå ud via de sociale medier, understregede Jørgen Iversen - Vi poster selv på Facebook to-tre gange om ugen på dansk, tysk og engelsk. Vi har 14.087 likes - en fantastisk aktivitet med deling af billeder og kommentarer. Siden februar 2016 er antallet af likes vokset fra 7424 til 14.087. Turistforeningens opslag i 2017 gav hele 143.816 likes, kommentarer og delinger, og rækkevidden for opslagene var næsten 1,3 millioner nåede personer. Også på Instagram er turistforeningen aktiv; her poster man ligeledes to-tre gange om ugen på engelsk. - Vi deler vore fortællinger og tanker om området - ferier, smukke steder, minder og naturoplevelser. Vi har stort fokus på storytelling i oplsag og stories med øjebliksbilleder, der kører i 24 timer, sagde Jørgen Iversen. - Vi opfordrer folk til at tagge deres billeder med #hvidesandedk, og vi deler efter aftale deres billeder fra vores område. Vi har 3203 instagramfølgere.