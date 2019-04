Socialdemokrater vil holde hånden over normeringer - men ved ikke hvor pengene skal komme fra

Partiet vil gå langt for at undgå besparelser på normeringer i daginstitutionerne og henviser til, at normeringerne faktisk er steget i kommunen og er over landsgennemsnittet.

RINGKØBING-SKJERN: Socialdemokraterne i byrådet vil gå langt for at undgå nedskæringer på normeringer i daginstitutioner, når den store kommunale sparerunde skal gennemføres til efteråret.

Partiet har udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgik, at der ikke er skåret på normeringer de seneste seks år, og at Ringkøbing-Skjern Kommune faktisk ligger en lille smule over landsgennemsnittet i normeringen. Den er gået fra 4,32 til 5,0 personaletimer pr. barn pr. uge over de seneste seks år.

- Jeg synes, det er ret vigtigt at slå fast, at vores normeringer er ret pæne. Dermed ikke sagt, at de ikke kunne være pænere, men jeg tror, at en god normering er en god investering. Derfor vil vi prøve at fastholde den i besparelsesforhandlingerne, for hvis ikke vi gør det, så bliver det en dårlig besparelse og dermed en dårlig investering, siger viceborgmester Søren Elbæk, der bruger anledningen til at sende et signal om, at man skal være meget varsom med besparelser på det område.

Hvor skal pengene så hentes?

- Socialdemokraterne går til forhandlingerne med en meget stor økonomisk ansvarlighed, og vi kommer også til at lægge stemmer til noget, der er ubehageligt. Det er umuligt at finde 75 millioner kroner, uden at det også bliver ubehageligt, svarer Søren Elbæk.

Hverken han eller udvalgsformand Trine Ørskov ved noget om, hvor pengene så skal findes. Endnu er der ikke foretaget beregninger af besparelsernes konsekvenser, og Trine Ørskov oplyser, at der er fundet en masse småting, men slet ikke nok til at ramme 25 millioner kroner, som er kravet.

- Vi skal ind og prioritere, og jeg tør næsten ikke at sige det, men det er eksempelvis struktur, bygninger og tildelinger. Så er det op til en politisk forhandling, siger Trine Ørskov, der også understreger, at man i videst mulig omfang vil holde hånden over normeringerne.