Socialdemokrat: Vi er nødt til at tage hul på debatten om de små skoler

Byrådsmedlem Helge Albertsen (S) opfordrer byrådet til at diskutere skolestruktur. Selv tvivler han på, at der er penge til at drive alle de små skoler.

Ringkøbing-Skjern: Under valgkampen fredede byrådskandidater fra samtlige partier de mindste skoler og erklærede samtidig, at de ville af med minimumsgrænsen på 75 elever.

Siden har der været stilhed om skolestrukturen, og det er en fejl, mener byrådsmedlem Helge Albertsen (S).

- Vi er nødt til at gøre op med os selv, hvad vi vil. Derfor er det vigtigt, at vi tager hul på den debat nu, siger han.

Udsigten til, at de små skoler skal tænkes ind i en ny kommunal landdistriktspolitik, betyder, at debatten foreløbigt er parkeret.

Men der er brug for en åben debat om, hvordan man vil prioritere fremover, mener han.

Selv er Helge Albertsen ikke i tvivl om, at det kan blive svært at holde liv i alle kommunens små skoler.

- Det er vigtigt for mig, at vi ikke tager børnene som gidsler. Og det gør vi, hvis vi vil fastholde skolerne og ikke er parat til at bruge de ekstra penge, der skal til. Vi skal ikke bevare en lille skole for at redde lokalsamfundet, siger han og fortsætter:

- Som økonomien ser ud nu, har jeg svært ved at se, hvordan vi skal have råd til at bevare alle de små skoler. Jeg vil ikke afvise, at nogen kan gøre mig klogere og er bedre til at finde penge end mig. Men i den sidste ende er det afgørende, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten af skolerne. Det er her, man lægger fundamentet til, at eleverne bliver rustet til fremtidens arbejdsmarked, siger Helge Albertsen.

Hvilke kriterier, der skal gælde for skolestørrelsen i Ringkøbing-Skjern, har socialdemokraten ikke et bud på endnu. Men han er klar til at tage diskussionen.