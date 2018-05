"SoMe-kendis" og "Alterdreng": Esben Lunde inviterer stor kritiker

- Jeg har kunne se, at han har været meget optaget af, hvad vi arbejder med og hvordan i ministeriet. Jeg synes, at det er relevant at give ham et indblik. Han er en mediestemme, og det er gavnligt for hans mange følgere, at han er klædt godt på, siger Esben Lunde Larsen.

Kritikken har været skarp mod ministeren, der nu slår tilbage. Esben Lunde Larsen vil i to dage invitere Peter Falktoft inden for som minister, og det sker den 2. og 3. maj i København:

Dagbladet har forsøgt at få adgang til de to dage, Peter Falktoft er på besøg hos miljø- og fødevareministeren.Invitationen er dog ifølge Esben Lunde Larsen af privat karakter, og pressen er derfor ikke budt inden for, når mødet finder sted.

Hård tone

Allerede ved invitationen slog det gnister mellem ministeren og Peter Falktoft. Esben Lunde Larsen kaldte Falktoft for en SoMe (Social Media red.)-kendis, og journalisten svarede tilbage ved at kalde ministeren for en "Alterdreng", og at han på to dage ville ændre de fejl, han mener, at ministeren har begået:

- Det tænker jeg ingenting om. Han har sin egen stil. Det jeg er optaget af er, at jeg gerne vil gøre folk klogere på arbejdet i et ministerium. Jeg synes altid, at det er værd at oplyse folk uanset forforståelse, mener Esben Lunde Larsen.

Og ministeren frygter ikke, at tonen trods den hårde start bliver dårlig, når de to herrer står ansigt til ansigt onsdag og torsdag:

- Peter Falktoft vil blive behandlet som en hvilken som helst anden gæst i ministeriet. Det bliver med ordentlighed, og jeg har ingen idé om, at der ikke skulle være en god tone, lyder det fra miljø- og fødevareministeren.