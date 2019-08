Snuppet i sidste sekund: GPS-tyve forsøgte at smugle tyvekoster for over en million ud af landet

Politiet har anholdt tre rumænere, som er sigtet for at stå bag en række af tyvetogter, hvor tyvene især gik efter landbrugets GPS'er. Men der blev også stjålet mountainbikes, en bådmotor, værktøj og flere andre ting. Tyvekosterne har en samlet værdi af over en million kroner. Foto: Politiet

Lang tids grundig efterforskning gav bonus, da politiets tyverigruppe mandag slog kløerne i en rumænsk tyvebande, som var glade for landbrugets GPS'er.

RINGKØBING-SKJERN: Flere vestjyske landmænd fik i maj og juni stjålet dyrt GPS-udstyr fra deres traktorer, ligesom landmænd i Herning, Sunds, Skive, Viborg og Karup har været udsat for tilsvarende tyvetogter. Politiet fik derfor en mistanke, at nogen med lokalt kendskab var indblandet i tyverierne. Det viste sig at være rigtigt. - Vi har anholdt tre rumænere for tyverierne, hvoraf de to var herboende. De har ved et grundlovsforhør erkendt, at de ting, vi har fundet, er tyvekoster, fortæller vicepolitikommissær Poul Fink, der leder den mobile tyverigruppe ved Midt- og Vestjylland Politi. De anholdte er en 40-årig kvinde og en 29-årig mand, der bor på en gård ved Rødkærsbro, samt en 37-årig mand, der sammen med den 29-årige menes at være hovedmændene bag tyverierne. De blev alle varetægtsfængslet i fire uger ved retten i Viborg tirsdag.

Gemt bag gamle møbler Men den første, der blev anholdt i sagen, var en 46-årig rumænsk chauffør, der blev standset mandag aften ved Silkeborg i en sættevogn med rumænske plader. Bag på den stod en lang varevogn, der ikke var indregistreret. - Den var proppet med tyvekoster, der var godt gemt bag nogle gamle møbler. Men da vi fik dem ud, fandt vi koster for omkring 1,1 million kroner, fortæller Poul Fink. Politiet fandt frem til lastbilen ved hjælp af tekniske tiltag, som han ikke ønsker at uddybe yderligere, da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning. I varebilen fandt politiet otte GPS-anlæg af mærkerne John Deere og New Holland til en værdi af mindst 800.000 kroner samt to ATV'er, der koster 200.000 kroner. Desuden fandt man ni mountainbikes, et svejseanlæg, fem motorsave, tre buskryddere, en bådmotor, en lufthammer og elektrisk håndværktøj af mærkerne Makita og Dewalt.

Flere tyvetogter i Jylland Mens den rumænske chauffør blev løsladt, da han ikke havde kendskab til tyvekosterne, førte fundet efterforskerne til gården ved Rødkærsbro. Den blev ransaget, og de tre andre rumænere blev anholdt. I Ringkøbing-Skjern er tyvetogterne gået ud over landmænd og maskinstationer ved Spjald, Grønberg, Videbæk, Hee og Ølstrup, der havde besøg af GPS-tyve i juni, mens landmænd i Videbæk og Hanning havde besøg i maj. - Også i Sunds, Herning, Bording, Viborg og Skive samt Karup har der været tyverier af GPS'er, fortæller Poul Fink. Tilbage i marts i år var der også et tyvetogt, hvor flere landmænd og maskinstationer fik stjålet det dyre GPS-udstyr. Hvorvidt det er den samme tyvebande, der står bag, er endnu uvist. Politiet er i gang med at undersøge, hvor længe de tre rumænere har været i landet, og om der eventuelt er sendt tyvekoster ud af landet tidligere. De bestjålne landmænd og maskinstationer vil i øvrigt allerede i dag, onsdag, begynde at få udleveret deres ting.

