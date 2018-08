Et nyt FDF-initiativ, der hedder Go Play, giver inspiration og konkrete anvisninger til leg og samvær på god gammeldags facon.

SKJERN: Torsdag 30. august indvier FDF Skjern byens nye legestander. Den er placeret på Anlægsvej, og her kan man så at sige trække en leg. Standeren hedder Go Play, og den indeholder 12 postkort, der beskriver en leg, man kan gå i gang med. Fx "Trække gulerod", "Sild i en tønde" eller "Katten efter musen".

- I FDF mener vi, at legen er vigtig. Den fremmer egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar - og så er det sjovt! Vi synes, der bliver leget for lidt, og derfor stiller vi legestanderen op i byen. Vi håber den vil inspirere børn, unge og voksne til at sætte legen i gang, siger kredsleder Stine Birkedal Jensen i en pressemeddelelse.