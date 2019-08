Snu tyve snød både alarm og personale i Hemmet Dagli'Brugs

Selvom alarmen gik flere gange, opdagede ingen, at der var indbrud i den nye forretning på Tarmvej.

HEMMET: Hvis kunderne i Dagli'Brugsen i Hemmet onsdag formiddag undrer sig over, at der er lige rigeligt med mennesker i den nye forretnings baglokale, så skyldes det, at politiets teknikere er i gang med at sikre spor efter et bemærkelsesværdigt indbrud i butikken natten til onsdag. - Vi fik flere alarmer i nat, men selvom vi var forbi to gange, kunne vi ikke se noget, fortæller Allan Knudsen, der er direktør i Nørre Nebel og Omegns Brugsforening, der driver brugsen i Hemmet. Butikken åbnede på hovedvejen i nye og større lokaler i april og har siden haft en kæmpe fremgang i omsætningen. Det er ikke forbigået tyveknægtenes opmærksomhed og det viste sig senere på natten, at der havde været indbrud. - Alarmen gik så igen ved firetiden, og der mødte os et træls syn, fortæller Allan Knudsen.

Direktør Allan Knudsen ærgrer sig over, at tyvene formåede at sætte tyverialarmerne ud af spil i brugsen i Hemmet. Arkivfoto

Troede det var torden Tyvene var brudt ind i butikkens baglokale gennem taget og har blandt andet stjålet cigaretter, skrabelodder og kontanter. Det er endnu ikke et fuldstændigt overblik over, hvad der mangler i butikken. - Tyvene har vidst, hvad de lavede. De har fuldstændig smadret vores alarmer, så det lignede et strømnedbrud. Vi troede, at der måske havde været torden, og fordi vi var forbi to gange uden at se noget, var vi ikke bekymret, fortæller Allan Knudsen. - Det er forholdsvist træls, tilføjer han. Butikken har åbent trods indbruddet, da tyvene kun har været i baglokalet. Det er manglede for at kunne åbne, blev hentet i Nr. Nebel.

Tyvene har været der før Politiets kriminalteknikere er i gang med at sikre spor efter tyvene og Allan Knudsen har sendt bud efter både håndværkere og firmaet, der har installeret alarmerne. Det skal undersøges, hvad der skete, siden indbruddet kunne ske trods alarmen. - Egentlig er der intet galt med alarmen, men tyvene har tænkt det rigtig godt igennem, siger Allan Knudsen, der skal have gentænkt alarmernes opsætning sammen med alarmfirmaet. Politiet skal udover at sikre spor også se butikkens videoovervågning igennem. Ikke blot for i nat men også op til indbruddet, da man har en formodning om, at tyvene har tjekket butikken ud før nattens ugerninger.