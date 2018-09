Snart kan man gå over vandet på Rækker Mølle Sø

Rækker Mølle: Når der skal springes ind i det nye år 31. december klokken 11 med et koldt gys, bliver det fra en ny søterrasse, der i løbet af de næste måneder skal etableres ved den gamle sø i Rækker Mølle.

Her har lokale kræfter samlet 800.000 kroner ind til en 105 kvadratmeter stor søterrasse inklusiv et soppebad til de yngste og ældste samt en træbro, en såkaldt boardwalk, hen over hele søen og åstryget til de grønne bakker på den anden side.

Pengene til søterrassen kom i hus gennem diverse fondsmidler og lokale revypenge, men broen kunne først lade sig gøre, da en lokal anonym velgører gav 200.000 kroner til projektet.

Søterrassen og broen bliver første etape af den renovering, der skal finde sted i og omkring den gamle købmandsgård. Projekterne skal udføres i brasiliansk mahogni ligesom det kurbad og den saltstenssauna, der senere ønskes opført.

Både bro og terrasse bliver åbent for alle og forventes at stå færdig i løbet af to-tre måneder. Det rekreative område kommer til at ligge lige øst for den gamle købmandsgård.