Snart kan 1000-kronesedlen være fortid

Ringkøbing-Skjern: Kan du huske, hvilket motiv der er på en 1000-kroneseddel? Hvis ikke, så kan det være du skal kigge ordentligt efter, for om få måneder kan der blive længere mellem de store pengesedler.

Fra marts er det nemlig slut med at hæve 1000-kronesedler fra Skjern Banks hæveautomater, og fra april er det også slut med at få udbetalt Danmarks største pengeseddel ved skranken, oplyser banken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Skjern Banks direktør, Per Munck, men banken skriver på sin hjemmeside, at udfasningen af 1000-kronesedlen sker "som et led i bekæmpelsen af hvidvask og anden terrorfinansiering – og en naturlig forlængelse af 500-eurosedlens afskaffelse."

Beslutningen er truffet, efter at Finans Danmark, der er en interesseorganisation for blandt andet pengeinstitutter, kom med en anbefaling om at udfase pengesedlen.

- Det er almindelig kendt, at de store sedler, hvad enten det er 500-eurosedlen eller 1000-kronesedlen, i høj grad bliver brugt i forbindelse med kriminalitet, lød det fra Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark til DR Nyheder.