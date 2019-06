VOSTRUP/HEMMET: I løbet af denne uge forventer Lone Rossen, fagchef i Land, By og Kultur, at det bliver afklaret, hvornår cykelstien mellem Vostrup og Hemmet gøres færdig.

Selve cykelstien har egentlig været færdig længe, men der er tre huller i den ved tre vandløb, som stien passerer. Her skulle der have været anlagt broer - og de er også købt ind.

Kommunen er dog løbet ind i et uforudset problem: Et nyt fiberkabel ligger et sted under cykelstien, og da der ligger en trykledning i nærheden, kan fiberkablet have forskubbet sig, så man ikke kender den nøjagtige placering. Det indebærer en risiko for at komme til at grave ind i fiberkablet, når broerne skal monteres.

Den manglende færdiggørelse har skabt utilfredshed blandt borgere i området, der gerne vil kunne benytte en helt færdig cykelsti - især nu, da turistsæsonen for alvor starter. Og nu sker der noget.

- Vi regner med, at vi i denne uge får en plan fra den entreprenør, vi benytter, om hvornår cykelstien gøres færdig, siger Lone Rossen.