Snak om din tro til musikfestival

Tarm: For første gang er "Snak Tro" kommet til Bork.

Lige ved siden af indgangen til festivalcampen holder en hvid vogn med tilhørende pavillon.

Når man kommer hen til den, bliver man straks budt på en kop kaffe eller te.

Hvis man ikke er til varme drikke i heden, kan man også få et glas vand eller saft.

I skyggen under pavillonen står der et par borde med stole omkring.

Ved et af bordene sidder Robert Svendsen, der er ophavsmand til Snak Tro.

- Folk kommer tit over for at spørge, hvad Snak Tro er for noget. Så starter vi altid med at snakke om tro og kristendom. Men vi ender altid med at snakke om noget mere personligt. Når man har fået lidt at drikke, sidder følelserne altid lidt mere uden på tøjet, siger han.

Robert Svendsen fortæller, at Snak Tro ingen dagsorden har.

Deres opgave er at lytte til de unge mennesker og samtidig give dem et pusterum.

Hvis de har drukket lidt for meget dagen før, kan de altid komme og sidde ned i skyggen, mens de værste tømmermænd står på.