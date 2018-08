Sms-kæde jagtede butikstyve i Skjern

Skjern: Mandag og tirsdag i denne uge måtte Skjerns bychef Mette Christensen til sms-tasterne, da der blev meldt om butikstyveri fra to af Skjern Handelsforenings medlemmer.

Mandag lykkedes det en kvinde at stjæle et fødselsdagstog hos Kop & Kande. Tirsdag var det en mand, der stjal gadevarer hos Bog og Ide.

Når tyveriet opdages, sender medarbejderne en sms til Mette Christensen, der straks sender en sms ud til samtlige medlemmer af handelsforeningen.

- På den måde kan vi hurtigt få spredt budskabet om, at der er uønskede kunder i bybilledet. Sms-kæden er jævnligt i brug. Men det er ikke sket før, at den er i brug to gange på to dage, siger Mette Christensen.

Det lykkedes dog ikke at pågribe de to tyve.