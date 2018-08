Smedevirksomheden i Skjern har bevist, at også små virksomheder kan få gavn af at ansætte akademikere; skal tirsdag i næste uge kæmpe om at repræsentere Region Midtjylland i landsfinalen.

SKJERN: En lille vestjysk virksomhed kan også have nytte af at ansætte akademikere. Det er Smemek på Fiskbækvej 11 et godt eksempel på. Skønt smede- og mekanikvirksomheden ikke hører til blandt de største, har stifter og ejer Martin Larsen har stor glæde af de to ingeniører, han har ansat. De har været med til at skabe øget vækst og skabt arbejdspladser for andre medarbejdergrupper. Det er præcis årsagen til, at Smemek er blandt de tre virksomheder her fra Region Midtjylland, der tirsdag i næste uge skal konkurrere om at repræsentere regionen i den landsdækkende konkurrence Akademikerprisen 2018. Tirsdag møder repræsentanterne for Smemek boliginteriørfirmaet Gran Living i Aarhus og reklame- og webbureauet Johnsen, Skejby. Altså tre meget forskellige typer virksomheder, der dog har det til fælles, at de har akademikere ansat - og det har de haft stor gavn af. I år blev otte midtjyske virksomheder nomineret til prisen; det er nu snævret ind til tre, og på tirsdag skal de konkurrenter sælge sig selv bedst muligt til et panel af blandt andet erhvervsfolk fra hele Danmark.

Akademikerprisen Akademikernes A-kasse uddeler en gang om året Akademikerprisen til en virksomhed, der bryder med normer og vanetænkning, og bruger akademisk arbejdskraft til at skabe fremtidens vækst.Akademikerprisen blev uddelt første gang i 2015, og formålet er at sætte fokus på de job- og vækstmuligheder, der er i at ansætte akademikere i små og mellemstore virksomheder.



I år blev otte midtjyske virksomheder nomineret til prisen, og feltet er nu snævret ind til tre virksomheder, der tirsdag den 28. august skal dyste om en finaleplads i Akademikerprisen 2018.

Akademikere giver vækst Landmanden Martin Larsen etablerede Smemek i 2012 på baggrund af stor erfaring med smedearbejde. Han har på forskellige måder brugt sine evner, både som ansat ved Give Stålspær igennem fire år, kører af en traktortrækker i den bedste europæiske klasse igennem 10 år og - ikke at forglemme - som vært på 19 udsendelser af ungdomsprogrammet Store Nørd. Virksomheden producerer alt fra asfalttrailere til altaner, og Martin Larsen har haft blik for, at der var god idé i at ansætte akademikere. I begrundelsen for at indstille Smemek, heder det: "Ansættelsen af ingeniøren Henrik har vist sig at bane vej for nye opgaver og kunder, og har været afgørende for en sund forretning med øget vækst. Ud over ingeniører har Smemek også ansat en ergoterapeut og en produktionsteknolog, der i samspil med virksomhedens praktikere har været med til at optimere arbejdsgange, tid og plads. Designingeniøren Betinas arbejde med udvikling af en asfalttrailer har givet arbejdspladser til yderligere seks medarbejdere".