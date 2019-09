Små skoler kan have store styrker

RINGKØBING-SKJERN: Hvis politikerne skal overveje skolestrukturen, skal de lægge regnearkene væk og prøve at kigge på indholdet. For en klasse med 28 elever er ikke altid lykken for den enkelte elev.

Sådan lyder det fra skolebestyrelsesformændene på de tre mindste skoler i kommunen, der længe har været i dialog med politikerne om fremtidige tiltag for at få elevtallet op.

- Vi kan rumme elever, som vil have det svært på en stor skole. Blandt andet har vi haft en del elever fra Tarm, der er blomstret op, siden de er kommet til Ådum, siger Torben Lund Hansen, formand for skolebestyrelsen i Ådum.

Han peger på, at det i den sidste ende kan blive dyrt for kommunen, hvis man nedlægger de mindste skoler. For hvis børn, der har det svært med store klasser, ikke trives, så bliver det en udgift at skulle rette op på det.

I Højmark er der i den seneste tid blevet solgt en del huse, som unge familier har købt. De har endnu ikke skolesøgende børn, men det kommer, og derfor ser skolebestyrelsesformand Mette Fjordside Hindhede da også optimistisk på elevgrundlaget i fremtiden.

Hun vurderer, at det er nærheden, der har fået de unge til at bosætte sig i Højmark, og det er netop nærheden, der er skolens helt store styrke.

I Fjelstervang er der et stærkt sammenhold, og i de kommende år kan Fjelstervang blive et tilbud for folk, der skal arbejde på supersygehuset i Gødstrup, da boligpriserne her er væsentligt lavere end i eksempelvis Snejbjerg, og transporttiden er stort set den samme.

- Man skal ikke bare se på tal, men også på, hvad der tilbydes, siger Hanne Hansen, formand for skolebestyrelsen i Fjelstervang.