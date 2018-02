Små destillerier får økonomisk hjælp fra staten

Karl Povlsen fra Knaplund Destilleri ved Hoven håber, at afgiftslettelsen er et tegn på, at det fremover vil blive nemmere at starte mindre destillerier og mindre virksomheder op i det hele taget. Foto Jørgen Kirk

Knaplund Destilleri kan se frem til at spare 75.000 kroner i afgifter til staten

HOVEN: Folketinget vil gerne hjælpe de mindre destillerier godt på vej og har derfor besluttet, at mikrodestillerierne kun skal betale den halve afgift på de første 1000 liter ren alkohol, som de producerer. Det betyder, at mikrodestillerierne kan spare 75000 kroner om året i afgifter til staten. Hos Knaplund Destilleri, der ligger ved Hoven, kommer beslutningen som en overraskelse for Karl Povlsen, der er i gang med at starte et amerikansk mikrodestilleri i den tidligere Knaplund Efterskole. - Det er en mulighed for en ekstra indtjening. Det er kærkomment, når man starter en lille virksomhed, siger Karl Povlsen, der forventer at have en årlig produktion på 10.000 liter.

Mere fokus på regler Afgiftslettelsen er dog ikke det, som han har mest fokus på. - Det kan være besværligt at etablere nye små destillerier, så det er godt, at der er fokus på, at det bliver lettere at starte de små virksomheder op, siger han. - Vores største hurdle er at få tilladelserne på plads. Der er generelt for mange forskellige instanser blandet ind i det, og så er der kommet mere fokus på reglerne for destillerier i forhold til, hvad der tidligere har været, fortæller Karl Povlsen.

Strammere krav Det er blandt andet den store udvidelse hos Stauning Whisky, der har gjort, at myndighederne har fået øjnene for de krav, der er til destillerier. Hos Knaplund Destilleri har det blandt andet betydet, at der skulle ændres i bygningerne for at kunne leve op til brandkravene, som destillerier, der blev etableret tidligere, ikke skulle leve op til i samme grad. - Det kan være ganske besværligt at starte noget nyt op, men måske er der mere på bedding, når der nu er fokus på det, siger Karl Povlsen.