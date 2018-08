Ringkøbing-Skjern: Det kan være vanskeligt at komme rundt i et tætpakket sommerhusområde med en velvoksen skraldevogn.

Det kan de snakke med om i firmaet Meldgaard Miljø A/S, der står for indsamling af dagrenovation hos cirka 15 procent af alle husstande i Danmark - blandt andet også i Ringkøbing-Skjern Kommune.

For nemmere at kunne komme rundt på de små veje er der netop investeret i fem nye renovationsbiler, der er indkøbt i Italien:

- Fordelen ved bilerne er, at de kun vejer otte et halvt ton og dermed er noget mindre end normale lastbiler, siger direktør i Meldgaard Holding A/S, Line Meldgaard, der videre siger, at de nye biler er udstyret med samme teknik og komfort som i de større udgaver:

- Dette gør hverdagen nemmere og mere behagelig for chaufføren, tilføjer Line Meldgaard.

Meldgaard har håndteret dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2002.