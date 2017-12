Sluttede året perfekt af med sejrsmål på vip

Skjern: Et halvt minut tilbage. Skjern har bolden, og de fører 30-29. 15 sekunder før tid er bolden dybt på højre fløj hos René Rasmussen. René Rasmussen springer langt ind i feltet, men i stedet for at afslutte bliver bolden smidt over på modsatte fløj til Bjarke Christensen, der hængende i luften griber bolden, hvor efter Bjarke Christensen sender bolden i mål til 31-29.

Jubelen bryder for alvor løs i Skjern Bank Arena, hvor der blev sat sæsonrekord med 2902 tilskuere. Pyt med Skanderborg reducerer til 31-30. 2017 kunne ganske enkelt ikke sluttes flottere og bedre af end med scoring på vip og endnu to point til samlingen.

- René og jeg havde flere gange kigget på hinanden for at se, om det var ved at være tid til at forsøge. Kort før tid fik vi øjenkontakt, og så vidste jeg, at jeg skulle være klar. Det er bare lækkert, når så timingen sidder helt præcis, og det hele ender med en ret afgørende scoring, fortalte Bjarke Christensen.

Han fik lidt uvant samtlige 60 minutter på banen, så han var pænt træt efter kampen, men der var nu kræfter nok til at juble over den afgørende scoring.

At det skulle blive spændende, var der intet, der tydede på før pausen. Skjern var i kontrol med fornuftigt spil. Det var ikke sådan, at spillet var helt oppe at ringe. Men det var nok til føring på 14-10 ved pausen. Skjern scorede pænt, forsvaret fungerede, og det gav fem scoringer i en ret effektiv kontrafase.

Men anden halvleg blev noget helt andet.

Skanderborg spillede fremragende angrebsspil. De kørte bolden tålmodigt rundt, ind til der opstod blottelser i Skjerns forsvar. Redninger var der ikke mange af, så Skanderborg scorede og scorede.

Skjern blev hentet ved 17-16, men helt frem til 22-21 så det ud som om, Skjern bare ville levere lige akkurat det, der var nødvendigt for at vinde. Skjern var gået over til at spille syv mod seks, og det gav fint med gode chancer.

Men pludselig blev der sjusket - både med afslutninger og afleveringer. I løbet af kort tid scorede Skanderborg to gange i tomt mål, og det var med til at give gæsterne en føring på 24-22 med 12 minutter igen.

På det tidspunkt nåede man at blive nervøs for, om det skulle gå Skjern som sidste år på lillejuleaften, hvor Skjern skuffede fælt med nederlag ude mod bundholdet Randers HH.

Heldigvis gik det ikke så galt. Tre mål i træk gav hjemmeholdet føring på 25-24. De to scoringer af Anders Eggert, som var skarp de kun fire gange, han var på banen for at afslutte på straffekast.

Da Kasper Irming lobbede straffekast over mål, kunne Kasper Søndergaard kort efter øge til 28-26. Resten af kampen holdt Skjern fast.

- Det så fint ud i lang tid, men så var det som om, vi gik lidt for tidligt på juleferie. Heldigvis kunne vi med fight og vildskab vende kampen igen, sagde Bjarke Christensen.

Anfører Bjarte Myrhol var glad for at lukke et forrygende efterår af med en sejr.

- Det var på mange måder en rigtig god håndboldkamp. Vi spillede ok i angrebet, men Skanderborg blev bare ved og ved med at score. Vi havde redninger, men det gav ikke de kontraløb, som vi fik før pausen. Heldigvis gik nogle bolde vores vej i slutfasen, og det var nok i dag, sagde Bjarte Myrhol.