Slut med sygedagpenge: Jobcentret siger stadig nej til kræftramte Hilde

Hilde-Kristin Reed Mogensen, der arbejder som dyrlæge i Ringkøbing, blev sygemeldt den 6. november sidste år med kræft. Sidst i maj i år gennemgik hun efter et halvt års kemobehandling en stor operation for brystkræft.

- Jeg har nu afsendt kommentarer til partshøringen og vedhæftet et notat fra min ansvarlige læge i onkologien i Herning - der skulle udfylde den første statusattest - som hun skrev i torsdags.

- Jeg har fået en ny partshøring fra jobcenteret om deres afgørelse omkring forlængelse af sygedagpenge. De vil stadigvæk ikke - ifølge lederen af Jobcentret - forlænge sygedagpengeperioden efter modtagelsen af "supplerende oplysninger fra onkologerne". Desværre har de bedt om oplysninger fra kirurgerne i Viborg, som ikke kan udtale sig om min almene tilstand, i stedet for at henvende sig til onkologerne (kræftlægerne, red.) igen, siger Hilde-Kristin Reed Mogensen.

Ikke berettiget

Samtidig med, hun blev opereret, udløb den periode på 22 uger, hvori hun kunne få sygedagpenge. Perioden kunne godt forlænges, men rådgiveren fra Jobcentret ved Ringkøbing-Skjern Kommune vurderede, at det var der intet grundlag for i Hilde-Kristin Reed Mortensens tilfælde.

I stedet skulle hun flyttes til et jobafklaringsforløb, hvilket ville betyde, at hun månedligt ville opleve en nedgang i sin indtægt fra 18.000 kroner i måneden til omkring 15.000 kroner.

Hilde-Kristin Reed Mortensen protesterede mod den afgørelse.

- Det handler ikke om pengene, men om det urimelige i, at jeg som ikke-færdigbehandlet kræftpatient skal flyttes fra sygedagpenge til jobafklaring. Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at der enten er noget galt med lovgivningen eller med den måde, hvorpå Jobcentret fortolker loven; efter min mening er der tale om en fejlvurdering af min sag.

Jobcentrets afgørelse mødte stor kritik i vide kredse - både fra borgere og fra politisk hold, og det endte med, at Hilde-Kristin Reed Mogensen - som loven giver mulighed for - fik sygedagpengeperioden forlænget halvanden måned.