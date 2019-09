Slut med restaffald på miljøstationer: Der ryger for mange madrester i molokkerne

Kommunen mener, at der ryger alt for meget madaffald i "restaffald"; når ny affaldsordning indføres i 2020, fjernes fraktionen.

Restaffald kan - ud over madrester - være mælke- og juicekartoner, pizzabakker, vådt køkkenrullepapir, brugt engangsservice, bleer og hygiejnebind, snavset papir og pap, støvsugerposer, aske, fuglesand og kattegrus, gavepapir, skumgummi, cykeldæk og beskidt mademballage for bare at nævne nogle af de mange typer affald, der er omfattet af denne fraktion.

Denne mulighed eksisterer lige nu på 58 af kommunens 106 miljøstationer; men kommunen har konstateret, at den affald indeholder stadig en større mængde af almindeligt køkkenaffald, og det er i modstrid med kommunens politik om fra 2020 også at sortere netop dette affald fra, fastslår teknik- og miljøudvalgets formand, John G. Christensen (S).

Men kommunen frygter, at hvis borgerne kan komme af med restaffald på miljøstationerne men ikke madaffald, mangler de en tilskyndelse til at sortere affaldet korrekt; de kan jo bare smide det hele i molokken på den lokale miljøstation.

- Baggrunden er, at vi ligger i bund blandt sammenlignelige kommuner, når det gælder om at genbruge affaldet fra husholdningerne, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, siger John G. Christensen.

Flere hundrede procent

To af de steder, hvor stigningen har været størst, er miljøstationerne i Søndervig og på Enghavevej i Ringkøbing.

Siden 2013 er mængderne af restaffald tredoblet på Enghavevej, mens stigningen har været på omkring 250 procent i Søndervig.

Også andre steder har stigningen været stor, og gennemsnitligt udgør restaffaldet over 29 procent af de samlede mængder fra miljøstationerne, selv om kun halvdelen af stationerne altså tilbyder mulighed for at aflevere denne fraktion.

Teknik- og miljøudvalget har netop haft sagen til behandling, og her var der enighed om kursen: De offentlige miljøstationer skal gøre det lettere for borgerne at komme af med deres genanvendelige materialer, ikke stå i stedet for deres egen affaldsbeholdere. Har en borger for lidt kapacitet i sin affaldsbeholder, må vedkommende bestille og betale for en større beholder eller købe ekstra affaldssække - ikke bare hælde det hele i restaffald på miljøstationen og på den måde slippe for ekstraregningen.

- Så når vi næste år går over til den nye affaldsordning, er det altså slut med restaffald på miljøstationerne, fastslår John G. Christensen.