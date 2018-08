Stauning: Den gik ikke for Stauning Brugs: Som længe forudset må den lille lokalbrugs dreje nøglen om med udgangen af august på grund af faldende omsætning. Og allerede en uge før lukningen er det også slut med at tanke benzin.

I en pressemeddelelse, udsendt fredag eftermiddag, fortæller energiselskabet OK, at man har valgt at lukke ned for salg af brændstof på Stauning-tanken allerede fra fredag den 24. august klokken 12.

OK henviser i stedet til nogle af kædens andre stationer i området - så hvis folk fra Stauning skulle føle trang til at støtte Coop-kæden på den måde, kan de køre til Lem, Skjern eller Tarm.- Det er selvfølgelig altid ærgerligt med lukninger, men vi er heldigvis godt repræsenteret i området, siger distriktschef i OK Henrik Aagaard i pressemeddelelsen.