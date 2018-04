Sløv start, men lakseboom er på vej

SKJERN: Da klokken slog 13.00, var der kun to friskfangede laks på 7 og 9,6 kilo med i kampen om at vinde den to ton tunge sten, der er hovedpræmien på årets laksepremiere ved Skjern Å.

- Vi havde regnet med at der ville være 10-15 laks med til indvejningen. Det er atypisk, at der kun er to, fortæller Kenny Frost, leder af Laksens Hus.

I løbet af formiddagen blev der fanget enkelte nedfaldsfisk, men de er for magre og udsultede, så de bliver sat ud igen. Det er opgangslaksene, som lystfiskerne gerne vil have på krogen. De smager bedre, er smukkere og vejer ikke mindst mere.