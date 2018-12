Slagter i Skjern mangler lærlinge: Risikerer at skulle geare ned

Skjern: Der bliver mangel på faglærte i fremtiden, og en af de faglærte er slagtere. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I perioden 2015 til 2017 er antallet af elever på slagteruddannelsen faldet med 10 procent. Det sker, selvom den gennemsnitlige dansker ifølge Danmarks Statistik med et årligt kød- og pålægsforbrug for 8000 kroner holder godt gang i kødsalget, så har det ikke givet flere lyst til lære slagterfaget.

Hos brancheorganisationen Danske Slagtermestre kender man alt til problemet med for få lærlinge. I øjeblikket er der kun 100 slagterlærlinge ude i butikkerne, forklarer Ulrik Olesen, marketingchef hos Danske Slagtermestre.

- Det er generelt for alle håndværksfagene, at der mangler elever. Og den pulje er vi også røget i. Vi kunne godt tænke os, at flere af de unge mennesker kommer ud og får en håndværksmæssig uddannelse, siger Ulrik Olesen.

Det kan mærkes hos slagterbutikkerne rundt omkring. En af de ramte slagterbutikker er Slagter Kirkeby i Skjern. Her har man haft stor gavn af lærlingene, som efter endt uddannelse bliver tilbudt ansættelse i slagterbutikken. Men det gamle billede af slagterlærlingene er ved at krakelere, lyder det.

- I øjeblikket mangler vi faktisk to styk. Der er stort set ikke nogen ansøgninger, når vi søger lærlinge. Vi har næsten hele tiden haft tre lærlinge, men når de to af dem er udlært her først i det nye år, får vi et slip, hvor vi gerne ville have haft en ny i gang. Men det har ikke været muligt, siger Michael Kirkeby Andreasen.

Han forklarer, at butikken plejer at ansætte sine lærlinge efter endt uddannelse. Men uden nye lærlinge, ingen slagtersvende til at holde forretningen kørende.

- Hvis ikke kurven bliver vendt ret hurtigt, hvor vi får nogle lærlinge, så kan vi godt lægge to og to sammen. Så må vi geare ned, siger han.