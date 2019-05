Det plejer at være sikkert som Amen i kirken, at Venstre får valgt et folketingsmedlem i Ringkøbing-Skjern. Men med et KD i medvind holder DR-analytiker Jens Ringbergs gamle udsagn ikke nødvendigvis længere - nemlig påstanden om, at her kunne selv en ølkasse blive valgt, hvis den stillede op for Venstre. Vi tager temperaturen på valgkampen 11 dage før valget.