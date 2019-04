Videbæk: - Vi arbejder videre. Slaget er bestemt ikke tabt endnu.

Det siger Jens Kr. Lynderup, talsmand for modstanderne af de tre etageejendomme, som skal opføres på Bredgade, for enden af hans baghave på Dalsvinget, efter at teknik- og miljøudvalget tirsdag har sagt ja til lokalplanen for byggeriet. Det skete med stemmerne fire ja og to nej.

- Afstemningen i teknik- og miljøudvalget tegner et billede af et splittet byråd. Ikke blot partierne imellem, men også inden for partierne er der stor uenighed om højhusplanerne i Videbæk. Som vi ser det, kan afstemningen i byrådet stadig gå begge veje, intet er afgjort endnu. Vi skal huske, at vi fra starten fik vi at vide, at vi ligeså godt kunne glemme al modstand, for den var klappet af i byrådet. Vores arbejde og afstemningen i går har vist, at det nytter at forholde sig fagligt og sagligt til en sag, siger Jens Kr. Lynderup.

I byrådet, der skal behandle sagen i maj, kan der ventes et nej fra de tre SF'ere og de to DF'ere.

Modstanderne sætter også lid til, at Linda Nielsen (S), Jens Kr. Damgaard (KD) og Iver Enevoldsen (V) fastholder de betænkeligheder, de udtrykte over for byggeriet, da sagen sidste år var i byrådet. Deres betænkeligheder gik på, at projektet burde afvente helhedsplanen for Videbæk. Byrådet sendte derfor sagen tilbage til fornyet behandling i udvalget, men det lod sig dog ikke gøre at fremskynde helhedsplanen, som først sættes i gang til sommer. Derfor blev sagen sendt i høring i efteråret, hvilket udløste 58 indsigelser, hvoraf de 54 udtrykker modstand.

- Vi har hørt, at de politikere, som har stemt for, skulle have udtalt, at det er et godt projekt, og så må de som politikere jo turde tage overordnede beslutninger på trods af massive høringssvar mod projektet, siger Lynderup og fortsætter:

- Men vi vil vædde på, at ingen at disse politikere selv ville ønske sådan et prestigeprojekt i deres baghave. Vi så jo også, at politikeren Hans Pedersen, som kunne være en af dem, der kunne bevise det, flygtede ud i den anden ende af byen, da det kom til stykket, siger Jens Kr. Lynderup.

Han hentyder til, at byrådsmedlem Hans Pedersen (KD) har flyttet sin forretning og bolig væk fra Bredgade, hvor etageejendommene skal opføres. Hans Pedersen sælger en af de seks grunde til byggeriet og har derfor i hele forløbet været inhabil.