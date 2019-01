Skydebane risikerer lukning: Tyve stjal lerduekastere og 1100 lerduer

Lerduekasterne har en værdi af 21.000 kroner stykket og sammenholdt med de øvrige ting, som blev stjålet, heriblandt 1100 lerduer, otte 60-amperes batterier, en værktøjskasse og 200 meter ledning, har jagtforeningen mistet værdier for over 70.000 kroner.

Ingen forsikring

- Vi har et overskud på 5000 kroner om året, så der går mange år, før de maskiner er tjent ind. Vi er ikke forsikrede, fordi vores klubhus er at betragte som et skur, så det kan ikke forsikres, fortæller Peter Schou.

Han frygter derfor, at foreningen bliver nødt til at lukke for skydebanen, medmindre det lykkes at finde de stjålne lerduekastere eller finde sponsorer, der kan hjælpe økonomisk.

Indbruddet blev opdaget i onsdags, men det er uvist, hvornår det er sket, da klubhuset er meget lidt brugt i vintersæsonen.

- Det er svært at sige, hvem der kan have gjort det, men det trælse er, at det formentlig er andre jægere, for hvem har ellers interesse i det, siger Peter Schou.