Skybrud lukkede det gamle center, men solskin åbnede det nye

SKJERN: Klimaet er altså forunderligt! For snart fire år siden var det et massivt skybrud, der ødelagde det daværende seniorcenter på Anlægsvej. Og mandag var der højt solskin, da Aktivitetscenter Skjern, som det hedder nu, blev indviet med anslået 400 borgere som gæster.

Men det var ikke det eneste pudsige sammenfald.

Aktivitetscentret har fået adresse på det tidligere slagteri, og med ønsket om godt naboskab overrakte præst Jens Lomborg fra Skjern Bykirke en gammel årbog for Skjern, som han havde fundet i en genbrugsforretning. Af den fremgår det, at Skjern Eksportslagteri blev indviet den 15. maj 1928 - med andre ord: På nær en dag for præcis 90 år siden! En stor overraskelse var tydelig at høre hos alle de fremmødte. I forvejen vidste de, at det i maj var 35 år siden, at den første udgave af aktivitetscentret blev indviet.

- Jeg kan huske det første aktivitetscenter, og det kan på ingen måde måle sig med det, vi har fået i dag, sagde Mette Madsen, næstformand i Ældrerådet.

Alle tilstedeværende var imponerede over de faciliteter, som centret nu har fået, og selv arkitekten er tilfreds.

- Jeg glæder mig til at komme her, når den tid kommer, sagde Bo Christensen, der betegnede opgaven som det nemmeste byggeprojekt. Alt har bare kørt efter en snor - og som udvalgsformand Lennart Qvist bemærkede, så var projektet færdig før tid og har overholdt budgettet.

- Det handler om at have et sted, der bliver brugt, og skabe et sted, hvor man har lyst til at komme, sagde Lennart Qvist.