Skulderklap til seks unge

Nordea Fonden har for sidste gang uddelt økonomiske skulderklap til ungledere fra det lokale foreningsliv.

Skjern: Nordea i Skjern har uddelt Årets Ungdomsskulderklap. De gik til seks ungledere fra foreningslivet i Skjern-Tarm.

- Kort sagt: I er et kæmpe forbillede for andre unge, sagde Brian Mikkelsen, filialdirektør i Nordea Skjern, da han oplistede de ting, der var fællestræk i indstillingerne.

Også i år er der kommet en del indstillinger, og af dem er der udvalgt seks unge, som får prisen, der består af 1000 kroner. Det er Nordea Fonden, der står for uddelingen, og i år er det sidste gang, at skulderklappet uddeles.

De seks modtagere er:

Tobias Pedersen, Skjern Håndbold, der er træner på fjerde sæson, og altid er parat til at hjælpe og god til at lære fra sig.

Maria Ammitzbøll Nielsen, Rækker Mølle Håndbold, har i fem sæsoner været træner for leg med bold, og blandt andet henter hun børnene i den lokale børnehave forud for træningen, og er kendt som meget omsorgsfuld.

Kristian Kristensen, Faster Boldklub og Gymnastikforening, der gennem tre år har været træner for børn i 0. til 3. klasse. Kristian Kristensen har et roligt væsen, og spillerne ser hurtigt op til ham som træner.

Anne Sofie Meyer, Skjern Garden, er delingsfører for otte blæsere, og tager stort ansvar ved udlandsture og er med til at få det sociale liv i garden til at vokse.

Jesper V. Kristensen, Faster Badmintonklub, har været træner fem år i klubben, kun afbrudt af et efterskoleophold, hvor han kom hjem med nye energi og påtog sig at være træner for 22 spillere.

Katharina Feldskou, Tarm Foersum GF Håndbold, har gennem flere år fungeret som træner i klubben to gange ugentligt, og er med til at skabe et stort sammenhold i klubben.