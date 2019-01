Skulderklap og løftede øjenbryn til lokalpolitisk folkemøde

Derfor mener han, at det er på høje tid, at hele vejen for en overhaling. Den besked brugte han torsdagens politikkaravane i Videbæk til at sende videre til politikerne.

Hvordan skal Ringkøbing-Skjern Kommunes politik være på børne- og ungeområdet i fremtiden? Hvad med de ældre, turismen, energiområdet og fødevareproduktionen? Det spørgsmål lagde byrådet ud til borgerne, da de folkevalgte torsdag drop ud med sin politiske karavane, der slog lejr i Videbæk, Skjern og Ringkøbing for at tage debatten. Forud er der holdt borgermøder og workshops, hvor alle borgere har haft mulighed for at møde op og komme med input. Siden har politikerne formuleret deres egne og borgernes idéer til et udkast, og nu skal det nede med en færdig køreplan for udviklingen i kommunen de kommende år.

Borgmester Hans Østergaard (V) er glad for at så mange borgere havde taget imod invitationen om at mødes med politikerne. Foto: Jørgen Kirk

- Det er et rigtig godt initiativ, og en god mulighed for at møde politikerne og fortælle dem, hvad vi synes, de skal være opmærksomme på, lyder det fra Haunstrup, Kristensen og Dalgaard.

Videbæk-trioen er glade for at få lejlighed til at tale med politikerne.

Kaj Kristensen er bekymret for udsigten til at husholdningsaffaldet fremover skal sorteres mere. Det er nemlig ikke sikkert at lejerne af byens forsamlingshus vil kunne hitte ud af det nye system. For Ole Dalgaard er det udsigten til høje elmaster, når vindmøllestrømmen skal transporteres ud af kommunen, der giver anledning til bekymrede panderynker.

Holger Haunstrup har sammen med Kaj Kristensen og Ole Dalgaard taget imod byrådets invitation til at deltage i det første af tre åbne borgermøder, hvor det egentlig var planen at borgerne skulle diskutere alt fra kommunens fremtidige politik indenfor alt fra ældreområdet til turisme med politikerne. Men det er især de lokale udfordringer, der bliver talt om.

Det går rigtig godt

Både borgmester Hans Østergaard (V) og Søren Elbæk (S) er glade for både små og store input for borgerne.

- For mig er det sådan set ikke så vigtigt, om vi får snakket kommunale politikområder med borgerne eller om det er alt mulig andet. Jeg er mest tilfreds med, at så mange har lyst til at møde os på en uformel måde, hvor der er plads til at spørge om lidt af hvert, siger Hans Østergaard.

Elbæk er enig. Han er så begejstret for fremmødet i Videbæk, at han er klar til at gøre det til en årlig tradition at gennemføre et lokalpolitisk folkemøde, hvor borgere og politiker kan tale sammen.

- Jeg har lige mødt én, som bare lige ville sige til mig, at han synes det gik rigtig godt. Det kan man leve længe på som politiker, siger han og storsmiler over skulderklappet.

Om Holger Husted og naboerne på villavejen for en nyasfalteret villavej at køre på i den nærmeste fremtid, fik han ikke svar på. Til gengæld fik han lovning på, at teknik- og miljøudvalgsformand John G. Christensen vil undersøge, hvor højt vejen står på listen over kommende projekter, og give ham besked.

Efter to timer i Videbæk siger politikerne tak for i dag og pakker sammen for at rykke videre til næste stop i Skjern, hvor et nyt hold borgere venter. Dagen slutter i Ringkøbing til tredje og sidste omgang med politisk snak.