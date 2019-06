Videbæk: Det var urimeligt tæt på. Men både at komme over spærregrænsen og at opnå et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds glippede på valgaftenen for Kristendemokraterne og Kristian Andersen.

Det var en ærgerlig Kristian Andersen, der ved Kristendemokraternes valgfest måtte erkende nederlaget.

- Det gik desværre ikke. Det var tæt på, sagde en tydeligt skuffet Kristian Andersen til Dagbladets udsendte reporter.