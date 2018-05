Skrald i massevis sender Ringkøbing-Skjern til tops: Skræmmende

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der skrald i vejkanten. Rigtig meget endda, og det er den seneste landsindsamling af affald for alvor med til at bekræfte.

Selv om det kan være svært at sammenligne de mange forskellige initiativer og antal indsamlere kommunerne imellem, er det ikke en top tre, foreningen er særlig stolt over:

- Ja det er det da. I det område, hvor jeg samler ind, var der ting, jeg måtte undlade at samle op. Blandt andet engangsbleer. Man bliver overrasket over, hvad det er, folk smider, fortæller Kristian Albæk Pedersen.

I år blev der nemlig samlet over to tons ind - helt nøjagtig 2.354 kilo affald i Ringkøbing-Skjern. Et tal der er skræmmende:

Det er fjerde år i træk, Kristian Albæk Pedersen er med til at stå for indsamlingen, og der er noget at komme efter.

Flest ældre

Kristian Albæk Pedersen var med til at samle ind i Ådum, og her var 700 dåser blandt udbyttet. Og det var ikke den eneste bekymrende tendens, der gjorde sig gældende:

- De, der kommer for at samle ind, er ofte de personer, der kommer fra den ældre generation. Vi skal prøve at arbejde på at nå endnu bredere, for vi mangler især dem mellem 15 og 50 år, udtaler han.

Man er dog også nødt til at se på det hele med realistiske briller:

- Jeg ved godt, at gruppen mellem 15 og 50 år har en masse andet at tage sig til. Både med uddannelse, børn og karriere. Jeg vil dog gerne understrege, at det er super fint omkring dem, der møder op. Det er vi taknemmelige for. Det er ulønnet, og de bruger mange timer. Nogle samler endda ind gennem hele året, lyder det fra Kristian Albæk Pedersen.