Skoler roser autismekonsulent: Absolut et tab, hvis vi ikke beholder hende

Flere skoler roser den autismekonsulent, som Ringkøbing-Skjern ikke beholder. Socialrådgivningen er bekymrede.

RINGKØBING-SKJERN: Når Ringkøbing-Skjern Kommune vinker farvel til deres eneste specialiserede autismekonsulent til børn, er flere skoler spændte på, hvad der skal komme i stedet for. For når det nye skoleår begynder, er Karin Bakmand ikke længere tilknyttet lokale autismebørn, deres forældre og deres skoler. Den udsigt bekymrer Skjern Kristne Friskole. - Det vil blive et stort savn, at hun ikke er der, for hun kan levere noget, som andre ikke kan. Det er også derfor, man har hyret hende, og vi har sat pris på det samarbejde, siger viceskoleleder Jan Risbjerg. Viceskolelederen er ansvarlig for skolens indsats inden for læring, kontakt og trivsel. Han har den sidse håndfuld år set, hvordan Karin Bakmands hjælp har klædt både lærere og forældre på, til at autistiske børn kan trives i skolen.

Det bliver i sidste ende meget, meget dyrt at lade være at ansætte hende, for det er en forebyggende indsats. Der vil være børn med autisme, som helt sikkert kan fastholdes i almindelige skoletilbud, og det bliver vanskeligt uden den ekspertise. Jan Risbjerg, viceskoleleder, Skjern Kristne Friskole

Skoleleder i Hvide Sande Tom Thorup roser autismekonsulent Karin Bakmand, men som skoleleder er han også godt klar over, han ikke træffer beslutningen om, hvorvidt hun skal blive. Derfor skal skolen nok også affinde sig med en andnen løsning. Arkvifoto: Morten Stricker

Hastighed imponerer i Hvide Sande Samme oplevelse har de haft på folkeskolen i Hvide Sande. Inden for de sidste fire år har hun hjulpet tre børn og har gjort skolen bedre til at flytte børnene fagligt og socialt, mener skoleleder Tom Thorup. Han har været glad for, at ventetiden på hjælp ikke har været uoverskuelig, og at forløbene er gået slag i slag, så der også bliver fulgt op på, om lærernes indsats med det enkelte barn nu også virker. - Det har imponeret, at hun gør tingene færdigt forholdsvis hurtigt, hvor man godt kan vente længe - helt op til otte måneder - på en psykolog, siger Tom Thorup.

En meget, meget dyr besparelse Jan Risbjerg fra Skjern Kristne Friskole roser konsulenten, for at hun har givet input, som skolen "ikke kan forvente at få andre steder fra." For selvom viceskolelederen roser samarbejdet med kommunen generelt, er han ikke sikker på, kommunens eget personale vil kunne håndtere autismeområdet med samme ekspertise, når den eneste autismekonsulent ikke får forlænget sin aftale. - Det bliver i sidste ende meget, meget dyrt at lade være at ansætte hende, for det er en forebyggende indsats. Der vil være børn med autisme, som helt sikkert kan fastholdes i almindelige skoletilbud, og det bliver vanskeligt uden den ekspertise, siger Jan Risbjerg.

Ren viden på to ben - men ikke uundværlig Folkeskoleleder Tom Thorup bruger udtrykket "ren viden på to ben" om Karin Bakmand. Han mener derfor, skolen vil mangle hende, hvis der ikke findes en anden god løsning. Men ingen er uundværlig, og skolen er klar til at rette sig efter de muligheder, de bliver tilbudt. - Jeg er altid ærgerlig, når gode mennesker går ud af døren, men der kommer nok en anden løsning. Jeg tror ikke, der er nogen personer, der er uundværlige. Det er ikke en beslutning, vi har noget med at gøre som skoleledere, og så retter vi ind efter, hvad der bliver besluttet, siger Tom Thorup. Dagbladet har også været i kontakt med andre skoleledere, som har været glade for autismekonsulentens arbejde.

Socialrådgivning bekymrer sig Tilfredse har de tilsyneladende været i kommunens socialrådgivning. Kommunen bad nemlig de forskellige afdelinger på børne- og familieområdet om at komme med bud på, hvor der kunne spares for at imødegå kravet om at spare millioner. Socialrådgivningen svarede i stedet med eksempler på, hvordan rådgivningen i forvejen var presset. Og så udtrykte man "bekymring for, at autismekonsulenten stopper pr. 30.06.19, og der endnu ikke er fundet en ny løsning på indsatsen". Af svaret fremgår, at større udgifter til at hjælpe autister i hjemmet samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til autismebørns forældre er de konsekvenser, socialrådgivningen frygter.