Skoler og institutioner samler affald over hele kommunen

- Hos os er det en del af undervisningen. Vi har emneuge i maj, der også kommer til at handle om affald og miljøproblemer, så da vi fik invitationen til affaldsindsamlingen, synes vi, at det var oplagt at kæde de to ting sammen, siger Ole Graversen, der er skoleinspektør på Alkjærskolen.

I gang igen til emneuge

Det er alle Alkjærskolens elever, der skal samle affald på stier og veje i slutningen af marts. Og når skolen har emneuge i maj, skal eleverne ud på de samme områder for at samle affald en gang til.

- Så forhåbentlig er der ingenting, når eleverne skal ud igen i maj. Men det er nok et fromt ønske, at ingen i mellemtiden skulle dumpe noget, der ikke er godt for naturen, siger skoleinspektøren.

På forhånd ved Ole Graversen ikke, hvor meget affald der kan tænkes at være i området omkring Alkjærskolen. Det er nemlig første gang, skolen deltager i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

- Vi burde alle sammen tænke over at passe på vores omgivelser. Både voksne og børn. Derfor tænker jeg, at de to timer, vi tager ud af skoledagen, er godt givet ud. Miljøproblemer er en global udfordring, og man skal ikke kun tænke over, hvad alle andre skal gøre. Man skal tænke over, hvad vi selv kan gøre. Jeg håber, det får eleverne til at tænke over nogle situationer, som de ikke før har tænkt over, siger Ole Graversen.