SKJERN: Åh nej, sikke noget vejr til skolefodboldstævnet...

Sådan er der ganske sikkert nogle, der har tænkt i løbet af weekenden, hvor regnen har gæstet hele egnen, men sådan blev det bestemt ikke oplevet hos stævnets arrangører, Skjern GF Fodbold, for trods dråberne var der højt humør på og udenfor grønsværen.

- Lørdag var noget blandet. Det er klart, at det er federe, når det er godt vejr, men det betyder ikke så meget for børnene. Når de kommer ind efter en kamp er de glade, og der har været en rigtig god stemning, så det har ikke været et kæmpeproblem, siger Lise Juhl Hansen, der sammen med Helene Pinholt er tovholder på stævnet.

Knap 2000 skoleelever deltog i stævnet, og det kræver en stor logistik at holde styr på det. Til opgaven har der været mellem 200 og 300 frivillige, der har stået for et væld af praktiske opgaver. I år er der mange nye frivillige, der er blevet budt velkommen i teamet bag stævnet.

- Vi har haft rigtig mange børn og unge, dere r blevet frivillige. Det er rigtig vigtigt at få dem med, for der er en god opdragelse i at være frivillig, siger Lise Juhl Hansen.

- Og de er alle gået herfra med et smil på læben, tilføjer Helene Pinholt.

Stævnets arrangører har været ude og prikke børn og unge på skulderen for at spørge, om de har lyst til at være med. Det er ud fra den betragtning, at de unge kan gøre det præcis lige så godt som de voksne, og tilmed kan de unge give inspiration til deres jævnaldrende, som måske næste år får lyst til at melde sig til at løse opgaver.

Også en del voksne er kommet med i den nye flok af frivillige, opgaverne kan blive fordelt mellem flere. Det betyder også, at det samlede team står stærkere i de kommende år.

- Det er med til at sikre, at skolefodboldstævnet i Skjern kan bestå lang tid endnu, siger Lise Juhl Hansen.