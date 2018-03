Skoleelever så på Ibovs malerier

SKJERN: Selvom det er 43 år siden, at Anders Ibov underviste sine sidste elever, så er der nye generationer af elever, der kommer ind i hans kunstneriske univers.

Alice Agger, der står bag udstillingen med hans malerier på Skjern Vindmølle, fik nemlig den ide, at invitere elever fra både Kirkeskolen og Stauning Skole til at komme forbi, og her har hun fortalt om, hvad Anders Ibov betød for skoleeleverne i 50´erne og 60´ernes Skjern, da han underviste på Byskolen.

Hun viste et billede, som hun selv malede i Anders Ibovs timer, og så skulle børnene sidde overfor hinanden og porttrættere hinanden i en tegning. Reglen var, at de ikke måtte bruge viskelæder.

- Jeg har aldrig hørt nogle grine så meget, fortæller Alice Agger.

Det er 33 år siden, Anders Ibov døde, og udstillingen har vist, at han på ingen måde er glemt. Siden udstillingen åbnede har over 600 gæster været forbi for at se hans malerier. Udstillingen slutter efter påske.