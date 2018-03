Skolebørn kom til ødelagte døre

HOVEN: Da eleverne på Hoven Friskole & Børnehus på Skolevej mødte i morges, var der indtil flere døre på skolen, som ikke kunne lukkes. I nattens løb har der været to mænd inde på skolen, og de har efterladt et syndigt rod og en masse ødelæggelse. Mændene, som er optaget på overvågningskamera, knuste en rude til børnehaven for at komme ind og har sparket flere døre på skolen op, blandt andet til hallen. Desuden har de to hætteklædte gerningsmænd gennemrodet alt ved indbruddet, der er sket mellem 01.10 og 01.45. Det er endnu uvist, om der er stjålet noget.