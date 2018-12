Skolebørn i mørket: For mange cykler uden lygter

- Det er for mange. De burde alle sammen køre med lys. Det er tossedumt ikke at gøre det, for det er bælgravende mørkt udenfor. Der er masser af trafik og en masse forældre, der læsser børn af, så vi skal gerne nå frem til, at alle har lys på, siger viceskoleleder Benny Bjerre.

I Dagbladets optælling ved Kirkeskolen indgik ikke de cyklister, der havde lygter på, men hvor lygterne ikke så ud til at være kraftige nok til at leve op til lovgivningen, eller de børn, som ikke havde reflekser nok på cyklen til, at den var lovlig at køre på. Derfor er tallet for ulovlige cykler langt højere end hver niende. Men hver niende er slemt nok i sig selv, mener de på Kirkeskolen.

Nogle cyklister er svære at få øje på. Alene ved det felt, hvor Dagbladet talte op, var der i årets sidste skoleuge otte ud af 67 cyklister, som ikke havde lygter på. Det svarer til, at én ud af ni ikke brugte lygter i morgenmørket.

Udstyret med refleksveste, slikkepinde og et "godmorgen" dirigerer skolepatruljen trafikken. Eleverne i 6. klasse på Kirkeskolen i Skjern sørger for trafiksikkerheden på alle skoledage. På Kirkeskolen er der seks børn i gang med at styre trafikken hver morgen.

Loven dikterer, at man skal have sine cykellygter tændt mellem solnedgang og solopgang. Tiderne kan ses på DMI.dk. For cykler er det påkrævet, man har en forlygte og en baglygte. Baglygten skal lyse eller blinke rødt. Forlygten må enten blinke hvidt eller blåt, eller den må lyse hvidt, blåt eller gult.Derudover skal cyklen have otte reflekser:En hvid refleks, der kan ses bagfra, en rød refleks, der kan ses forfra, to gule reflekser på hver pedal og en gul refleks på hvert hjul.I stedet for reflekserne i hjulene kan man have hvide reflekterende dæk eller fælge.Kilde: Rådet for Sikker Trafik

- Når vi ser på ulykker, er det meget, meget få ulykker, vi har blandt de yngste børn. Men når vi når til 13 og 14 år, stiger frekvensen voldsomt. Som forælder er det vigtigt, at man også i udskolingen er efter sine unge, og at man faktisk sikrer sig, at de har lys på cyklen og holder på, at en hjelm er en rigtig god idé. Man tror jo, at når de når op i teenagealderen, kan man slippe sine børn lidt - men når vi ser på ulykkestallene, kan vi se, at det er vigtigt, forældrene er skrappe i mælet. Klare regler er vigtige. Det er også vigtigt at være tålmodig og at blive ved som forælder, siger lederen af Midt- og Vestjyllands færdselspoliti, Jørgen Christensen.

Hvide Sande ser samme problem

På Hvide Sande Skole kan man også se en forskel på, hvem der har lys på, og hvem der ikke har:

- Det er spøjst, at de små skoleelever har refleksvest, cykelhjelm og lys på, og når de bliver lidt ældre, så tænker folk, at det går nok det hele. Det er rigtig ærgerligt. For i mødet mellem cykel og bil er der altid kun én taber. Jeg synes, man skal tænke over det, for hvis ens barn bliver kørt ned, er det for sent, siger skoleleder i Hvide Sande Tom Arnt Thorup.

Både i Hvide Sande og på Kirkeskolen har man på Forældre Intra sendt en besked ud til alle forældre om, at børnene skal huske lys på jernhesten. Nu åbner Kirkeskolen for at sende endnu en påmindelse ud, mens man på Hvide Sande Skole tager andre løsningsforslag op på det næste skolebestyrelsesmøde.