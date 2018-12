Skjerns slutspurt ødelagt af afbrændere

For fjerde gang i træk vandt TTH Holstebro lokalopgøret over Skjern Håndbold. Torsdag aften var Skjern tæt på at komme tilbage i kampen, men TTH Holstebro holdt fast og vandt kampen 32-30.

Holstebro: For fjerde gang i træk tabte Skjern Håndbold lokalopgøret mod rivalerne fra TTH Holstebro.

Men det kunne godt have været anderledes. Efter en meget skidt slutning på første halvleg kæmpede Skjern sig flot tilbage i løbet af anden halvleg, hvor der endelig blev bund i forsvaret, og hvor Emil Nielsen begyndte at have nogle redninger.

Midt i anden halvleg var Skjern kun nede med to mål, og der var straffekast til Skjern. Efter fire scoringer på straffekast måtte Anders Eggert dog denne gang se Sebastian Frandsen redde.

Det blev desværre lidt typisk for resten af kampen. Skjern fik et par gange reduceret til kun et enkelt måls forspring til TTH Holstebro, men Eggert brændte endnu et straffekast og en god chance fra fløjen, Sebastian Augustinussen brændte fra fløjen. Skarpheden manglede, og det blev kostbart.

Første halvleg var vild - altså målmæssigt. Der var kun spillet ti minutter, da stillingen var 7-7. De to hold scorede nærmest efter behag.

Og det fortsatte. TTH Holstebro scorede stort set på alt, så efter 13 minutter blev Emil Nielsen erstattet af Bjørgvin Gustavsson i Skjerns mål, uden det ændrede det helt store.

For mange af hjemmeholdet mål kom på kontraløb. Magnus Bramming løb gang på gang ganske let frem til lette scoringer, mens Skjern omvendt måtte slide mere for deres scoringer.

Alligevel fulgte Skjern med helt frem til 16-16 godt tre minutter før pausen. Angrebsspillet var ganske fint med masser af tempo, og det udnyttede Jesper Konradsson til en række gode scoringer.

Resten af første halvleg blev dyr på Skjern. Bjarte Myrhol fik en udvisning i forbindelse med TTH Holstebros scoring til 17-16. Skjern smed et par bolde væk, og det gav endnu et par kontrascoringer eller tre, og pludselig var stillingen 21-16. Det lignede en afgørelse.

21-16 blev til 22-16. Men Skjern fik altså skabt spænding. En spænding de ikke kan bruge til ret meget i tabellen.