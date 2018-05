Skjerns reserver bød Aalborg op til dans

Skjern: Skjern Håndbolds startopstilling mod Aalborg Håndbold: Tibor Ivanisevic, Mathias Gliese, Eivind Tangen, Christoffer Cichosz, Bjarke Christensen, Cornelius Kragh og Tobias Rasmussen. I forsvaret afløste Tandri Mar Konradsson Bjarke Christensen, der spillede playmaker!

Hvordan skulle det ikke gå? Mod Aalborg Håndbold.

Det gik godt. Forbavsende godt. Det kan godt være, Skjern på en måde havde solgt kampen ved at spare de slidte krigere Bjarte Myrhol, Jesper Konradsson, Kasper Søndergaard, Anders Eggert, Emil Nielsen og Jonathan Stenbäcken, lige som en velspillende Eivind Tangen kun fik lov at spille de første 20 minutter. Men de nævnte spillere fra startopstillingen suppleret med målmand Sebastian Skov Uhrenholt, Mathias Tang, Jeppe Anneberg og Kristian Hindø leverede faktisk en mandfolkeindsats.

En indsats så flot at Aalborg måtte arbejde ganske hårdt for at hente en kneben sejr på 28-26, efter Skjern havde ført 16-15 ved pausen.

Skjern var bedst i første halvleg, selv om Aalborg stillede op med deres normale startere på banen. I Skjerns bagkæde styrede Bjarke Christensen spillet, og han havde Cornelius Kragh og Eivind Tangen som ganske solide backs. Bagkæden spillede stort set uden fejl, og der var mange velspillede angreb med fine scoringer.

I forsvaret blev der knoklet hårdt. Ind imellem blev nogle af de urutinerede spillere straffet i forsvaret, hvor de lavede straffekast og fik udvisninger, men generelt var det fint.

Efter pausen fulgtes de to hold ad. 12 minutter før tid var stillingen 23-23. Så begyndte trætheden at melde sig. Skjern havde nogle uovervejede afslutninger fra især Tandri Mar Konradsson og Cornelius Kragh, lige som der sneg sig andre fejl ind i begge ender af banen. Aalborg kom i front, og de fik den ventede sejr.

Inden kampen var der kritiske røster om, at det var skidt, at Skjern meldte ud, de ville spare spillere. Det kunne få GOG og BSV til at spekulere i, hvad der bedst kunne betale sig for dem i deres indbyrdes opgør. Men de spekulationer var grundløse. Helt frem til kort før tid kunne man ikke vide, om Skjern ville vinde eller tabe. Derfor kunne de andre semifinalister ikke spekulere i, hvem de eventuelt helst ville møde i de kommende semifinaler. Nu bliver det Skjern mod GOG og Aalborg mod BSV.

Det var selvfølgelig en lidt speciel kamp i Skjern Bank Arena, når Skjern sparede et helt hold.

- Det var ikke nogen sjov opgave at komme ind til for os. Derfor var det som om, alle mand manglede 20 procent. Men vi ville vinde. Det hold ville vi bare ikke tabe til, så heldigvis fik vi leveret nok til en sejr, fortalte Aalborgs træner Aron Kristjansson efter kampen.

Alt det spekulerede unge Tobias Rasmussen ikke på. Han havde bare nydt at få næsten en hel kamp på fløjen.

- Det havde jeg ikke regnet med ved sæsonstart. Og vi tænkte heller ikke undervejs på, at vi stillede svækket op. Der var masser af energi på holdet, og da publikum var med, så gav vi alt. Det her giver mod på mere, sagde den 19-årige handelsskoleelev.