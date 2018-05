Skjerns julebelysning i fare - nøglesalget går trægt

SKJERN: 2000 nøgler burde kunne rives væk i en fart.

Sådan tænkte Skjern Handelsforening, da foreningen lancerede nøglekampagnen, hvor man ved fredagens Open By Night kan vinde en Renault Twingo, hvis man har købt en nøgle som man kan prøve af og låse den nye bil op med.

Men sådan er det langt fra gået. Tirsdag formiddag kunne bychef Mette Christenssen konstatere, at omkring 500 nøgler ikke er blevet afsat. De sidste nøgler er derfor sat til salg i Citykiosken og Super Brugsen, hvor de er til salg frem til torsdag klokken 19.

Overskuddet fra salget skal hjælpe Skjern Handelsforening med at skaffe penge til julebelysningen om et halvt års tid.

- Julebelysningen er en kæmpe udgift, og der er kun en til at betale, og det er medlemmerne af handelsforeningen. Hvor vi er nu, kan vi ikke få opfyldt vores ønsker, men vi er meget nærmere, når alle nøgler er solgt, siger Mette Christensen.

Af de 2000 nøgler er der 500 tilbage.

- Man kan spørge, om vi har taget munden for fuld. Vi har regnet med at alle nøgler var revet væk med det samme. Men det er langt fra noget, som vi vil kalde en fiasko. Vi har lært noget af det, siger Mette Christensen, der nu håber på at borgerne står sammen og køber de resterende nøgler, så lyskæderne igen kan hæve sig over gaderne til fælles gavn og glæde.

Handelsforeningen har i øvrigt købt bilen hos KH Automobiler, der er så begejstret for initiativet, at bilen leveres med mere ekstraudstyr end der er betalt for.