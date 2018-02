Skjerns flotte serie skal forlænges mod Aarhus

Skjern: Skjern Håndbold har ikke for vane at tabe ligakampe i denne sæson. Den flotte serie som ubesejret i 16 kampe i træk siden et nederlag ude mod BSV midt i oktober skulle da også nødigt ødelægges fredag aften, når Skjern Håndbold spiller hjemme mod Aarhus Håndbold.

- Nej det må ikke ske. Slet ikke, siger Skjerns målmand Emil Nielsen.

Grunden til Emil Nielsen er så klar i meldingen, er selvfølgelig, at han kom til Skjern fra netop Aarhus Håndbold før denne sæson.

- Så jeg kender dem jo alle sammen rigtig godt. Derfor vil det være ekstra forfærdeligt at tabe, fortsætter Emil Nielsen.

Han vil dog ikke garantere, at Skjern kan gentage sejren fra efterårets møde i Aarhus, hvor Skjern vandt 29-26.

- Jeg vil ikke garantere en sejr, men jeg har en rigtig god fornemmelse inden kampen. Men det kræver, vi får styr på Aarhus' bagspillere, som er deres bedste våben. Vi skal have lagt nogle gode parader i de situationer, hvor vi ikke kan få bremset dem med tacklinger. Og lige netop det spil med aftalte parader, det er det, der passer mig bedst. Og så bliver det afgørende, at vi får så meget fart i vort angrebsspil, at vi kan få åbnet deres forsvar med nogle gennembrud. I den sammenhæng bliver Jesper Konradsson en vigtig brik i mine øjne. Vi skal lave gennembrud, så vi tvinger deres forsvar lidt længere frem, siger Emil Nielsen.

Kampen fredag aften bliver Eivind Tangens debut på hjemmebane. Og det ser ud til at blive foran rigtig mange tilskuere. Der har ind til videre været så stor interesse for kampen, at Skjern Håndbold forventer 2800-2900 tilskuere fredag aften klokken 18.30 i Skjern Bank Arena.

Det er meget vigtigt, at Skjern Håndbold henter to point. Kampen om førstepladsen er tæt med GOG, og i de to næste kampe står Skjern foran meget svære opgør ude mod Aalborg Håndbold på onsdag og dernæst en hjemmekamp mod BSV ugen efter.

888ligaen

Skjern Håndbold-Aarhus Håndbold