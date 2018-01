Skjerns Grønne Korridor til eksamen

Borgermøde onsdag den 24. januar klokken 19.00 på DHE om Den Grønne Korridors fremtidige udvikling; der vil være brug for aktive "byrums-bander" til at holde naturområdet velholdt og tilgængeligt.

Ikke mindst vil der være brug for aktive "byrums-bander" i Skovkanten, Byengen, Anlægget, Urskoven og Klosterengen.

Det er nemlig ikke gjort med, at Den Grønne Korridor nu er indviet, understreger Bent Olsen, der har været ankermand på projektet for Skjern Udivklingsforum.

- Ved åbningsdagen i anlægget i september sidste år lovede vi at ordne de sidste ting i korridoren og holde et borgermøde. På borgermødet vil fremmødte over en kop kaffe kunne høre om hele projektets gennemførelse og få lejlighed til at spørge ind til Den Grønne Korridors videre skæbne, siger Lars Foged.

Da skal Den Grønne Korridor nemlig til eksamen, fastslår Lars Foged, formand for Skjern Udviklingsforum.

SKJERN: Kunne du tænke dig at være med til at holde Skjerns Grønne Korridor velholdt og tilgængelig?

Byrums-bander

"Byrums-banderne" skal sammen med kommunens folk sørge for, at Den Grønne Korridor er velholdt, tilgængelig, og at den udvikler sig løbende.

På mødet i DHE onsdag aften vil Søren Frederiksen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der har været projektleder i godt tre år, med billeder dokumentere arbejdet med det borgerdrevne projekt.

Man vil også kunne høre om de mange broprojekter; en ny bro ved Kirkeskolen er ved at blive gjort færdig.

Landinspektør Niels Peter Jensen vil fortælle om klimaaspektet ved Den Grønne Korridor; korridoren indgår nemlig i bestræbelserne på at sikre Skjern mod følgerne af klimaændringer. Blandt andet skal der bygges en dæmning ved Skyggehusvej i år.

Lars Foged fastslår, at har man lyst til at indgå i en "byrums-bande" vil der være mulighed for det på mødet i Skolebyen på onsdag.

På mødet vil han også berette om de andre store planer, man har for projekter i 2018, blandt andet projekt "Gentænk Skjern", der starter midt i marts.