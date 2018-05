Skjernbo stjal sikkerhedssko i Stark

SKJERN: En 48-årig mand fra Skjern har sine fødder kær. Det må man i hvert fald tro, da den 48-årige fornyligt forsøgte at erhverve sig to par sikkerhedssko hos Stark i Skjern. Det havde han nu ikke held til, hvilket skyldes, at han ikke havde planer om at betale for de to par sko, der koster henholdsvis 1862 kroner og 2237 kroner. Personalet i Stark opdagede og forpurrede butikstyveriet, der fandt sted 11. maj og siden er blevet meldt til politiet.