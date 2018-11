Skjern vil selv og kan selv

- Det er altså ikke alle, der kører væk herfra eller sidder i sofaen og shopper på nettet. Hvis man bare sad derhjemme og købte alle sine varer online, kunne man jo lige så godt afskaffe julen, i hvert fald gaverne, for det er jo en vigtig del af julestemningen, at man er ude i butikkerne og får oplevelsen ved at vælge en vare i butikkerne. Det siger de unge faktisk også, når man spørger dem om detailhandelens betydning, og det giver da håb og optimisme hos os, siger hun.

Byens handelsliv fik sit første hak i tuden for mange år siden, da omfartsvejen blev bygget færdig, og trafikken forbi de pyntede butiksruder i midtbyen styrtdykkede. Nogle af de lokale fandt ud af bruge den renoverede landevej til at shoppe i storcentret i Esbjerg eller Herning. Og oven i de demografiske udfordringer, som viser, at der bliver færre og færre købestærke kunder i Skjern, har e-handelen for alvor bidt sig fast.

Jeg skal arbejde for at få folk ind til byen, og så er det op til butikkerne selv at få dem det sidste stykke ind over dørtrinnet.

- Vi har en erfa-gruppe, som har et morgenmøde hvert kvartal, hvor vi giver en orientering og taler om kommende aktiviteter. Det begynder som regel med, at vi drikker kaffe sammen, og jeg må som regel pifte eller råbe meget højt for at få hold på dem igen, for de har jo ikke tid til at få snakket sammen til hverdag, når de har travlt i butikkerne, fortæller Mette Christiansen.

- Så snart, der sker noget i byen, så kommer kunderne også. Jeg skal som bychef arbejde for at få folk ind til byen, og så er det op til butikkerne selv at få dem det sidste stykke ind over dørtrinnet, forklarer hun.

- Stort set alle byens butikker er med i Handelsforeningen. Det betyder, at vi har fået en størrelse, hvor man godt kan se vigtigheden i at være med. I gamle dage meldte man sig ind som en selvfølge, men der er faktisk ikke nogen klausul, som siger, at man skal være medlem. Vi har heldigvis mange, som har været medlem længe nok til at have mærket effekten af medlemskabet, fortæller Mette Christiansen.

Kun egne events

Hun har en baggrund som journalist, så hun har haft travlt med at lære detailbranchen at kende. Men omvendt har hun kunnet bidrage med sin erfaring med kommunikation.

- Jeg tilbyder medlemmer hjælp til at skrive en pressemeddelelse som en del af Handelsforeningens service. De skulle lige vænne sig til det, men nu sender vi et regelmæssigt nyhedsbrev med foto og korte tekster til 1.400 modtagere, lige som den lokale presse får kopi. Det betyder noget, at man får lidt omtale i Ugeposten, så vi også kan vise, at der sker noget i byen, forklarer hun.

Skjerns størrelse sætter sin begrænsning på, hvilken type events bychefen kan bruge for at lokke kunderne væk fra omfartsvejen og ind i byen.

- Jeg fatter ikke, at børnefamilier gider at køre til et storcenter og stå klemt inde mellem 3.000 mennesker for at opleve "Onkel Reje" på scenen i 20 minutter. Men det er der altså nogen, der vil. Og det kan vi bare ikke konkurrere mod. Vi har ikke budgettet til det, så vi har taget en principbeslutning om, at vi ikke vil købe færdige koncepter. Vi udvikler vores egne events, siger Mette Christiansen.

Ud over de små begivenheder som at huske at flage for årets konfirmander, så giver de hjemmelavede events en særlig mulighed for at inddrage lokalsamfundet mere.

- Vi giver mulighed for, at alle sogne kan byde ind, så vi får oplandet med også. Det kan være alt fra sangkor til gymnastikforeninger og elever fra musikskolen, som gerne vil optræde. De er stolte af det, og det giver et stærkere lokalt sammenhold, siger bychefen.

Og den der omfartsvej, som leder trafikken uden om byens butikker, skal man i øvrigt ikke være så bekymret over. Det handler bare om at se det med Skjern-brillerne på.

- Omfartsvejen leder især den tunge trafik uden om byen. Mange af de lokale har for længst opdaget, at nu er det hurtigere både i afstand og tid at køre gennem byen, så vi ser altså mange i byen stadigvæk, siger bychefen.